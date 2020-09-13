В Москве до конца года откроют железнодорожную платформу "Ховрино-2"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Железнодорожную платформу "Ховрино-2", которая войдет в состав единого транспортно-пересадочного узла (ТПУ) с одноименной станцией метро и международным автовокзалом, планируют ввести в эксплуатацию до конца года. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

Ранее сообщалось, что платформу Ховрино-2 планируется открыть в Москве в начале 2020 года.

"Скоро на севере города появится крупный транспортный хаб. Новая станция "Ховрино-2" будущего D3 (МЦД-3 - прим. ТАСС) вместе со станцией метро и автовокзалом "Северные ворота" создаст основу транспортного каркаса для развития прилегающих районов Ховрино и Западное Дегунино, где проживает 170 тыс. человек. <…> Станцию "Ховрино-2" откроют уже в этом году по всем стандартам МЦД", - говорится в сообщении.

Новой пересадкой с МЦД-3 на метро смогут ежедневно пользоваться пассажиры из Зеленограда и Химок.

В ноябре 2019 года открыли движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово.