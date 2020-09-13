Явка на довыборы муниципальных депутатов в Москве на 15:00 составила 16%

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Явка избирателей на дополнительные выборы муниципальных депутатов двух округов Москвы - Бабушкинский и Марьино - составила 16% на 15:00. Голосование проходит штатно, без нарушений, сообщил ТАСС в воскресенье зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Явка на 15:00 мск в Бабушкинском районе составила 15,9%, в Марьине - 16,1%. Средняя, соответственно, 16%. Хорошая весьма явка, в ней учтена явка на досрочное и онлайн-голосование", - сказал Реут.

Он добавил, что нарушений в ходе единого дня голосования в столице не зафиксировано. "Если посмотреть на предыдущие муниципальные выборы в столице, то итоговая явка в 2017 году составила 14,8%. Так что сегодня еще голосование не закончено, а явка избирателей уже существенно выше", - сказал Реут.

Принять участие в дополнительных выборах муниципальных депутатов в столице в этом году могут москвичи с постоянной регистрацией на территории избирательного округа №1 в Марьине или избирательного округа №1 в Бабушкинском районе. Всего около 68 тыс. жителей столицы смогут проголосовать на дополнительных выборах в двух округах. В муниципальные депутаты двух округов Москвы, в каждом из которых дополнительно выбирают двух депутатов, выдвинуты 26 кандидатов.

13 сентября, в основной день выборов, можно будет проголосовать только традиционным способом на избирательных участках двух округов. Досрочное голосование прошло с 2 по 12 сентября. В нем приняли участие 0,88% избирателей данных двух округов - 601 человек.

Онлайн-голосование началось 11 сентября в 08:00 мск и завершилось 12 сентября 20:00 мск, в нем приняли участие москвичи с постоянной регистрацией на территории избирательного округа №1 в Марьине или избирательного округа №1 в Бабушкинском районе, заранее подавшие соответствующие заявки и имеющие подтвержденные аккаунты на mos.ru. Отдать свой голос дистанционно в течение двух дней могли 4 853 москвича, вошедшие в реестр онлайн-избирателей, всего за два дня дистанционного голосования было выдано 4 535 бюллетеней. Явка на дистанционное электронное голосование составила 93,45%.