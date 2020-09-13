Расшифровка итогов онлайн-голосования по выборов муниципальных депутатов прошла в Москве

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Процедура расшифровки результатов дистанционного электронного голосования на дополнительных выборах депутатов муниципальных округов Бабушкинский и Марьино состоялась в столичном Общественном штабе по контролю и наблюдению за выборами в воскресенье.

Ключ расшифрования был разделен на шесть частей в Мосгоризбиркоме 9 сентября в присутствии журналистов, каждая из частей была записана на отдельный флеш-носитель и упакована в номерной сейф-пакет. Компьютер, на котором производилось формирование ключей и разделение ключа расшифрования, был запечатан в пакет с экранирующим слоем и передан на хранение в Мосгоризбиркома.

Все шесть частей ключа были переданы в сейф-пакетах шести хранителям. В их качестве выступили замруководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами и член Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, руководитель корпуса наблюдателей штаба Вадим Ковалев, руководитель штаба онлайн-голосования Илья Массух, председатель избиркома муниципального округа Бабушкинский Антон Митяков, председатель избиркома муниципального округа Марьино Елена Забанова, а также сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц.

"Мы видим сейчас на экране данные блокчейна, которые все время голосования в режиме реального времени транслировались в интернете, можно было определить, что никакого взлома, вброса или остановки голосования не было. Прием бюллетеней был закончен вчера в 20:00 мск, но трансляция с этого инструмента не останавливалась, можно было увидеть, что за прошедшие сутки никаких новых бюллетеней не добавилось. Сейчас мы в этот же инструмент загружаем [собранный] ключ, и начнется расшифровкам тех голосов, которые были собраны за два дня в зашифрованном виде. Как только ключ будет опубликован в блокчейне, пойдут транзакции и начнется расшифровка", - сказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

После расшифровки голосов, которая продлилась одну минуту, в системе был сформирован протокол с результатами голосования. В настоящее время он готовится к публикации.

Довыборы муниципальных депутатов

В сентябре около 68 тыс. жителей двух округов могли проголосовать на дополнительных выборах депутатов в столичных муниципальных округах Бабушкинский и Марьино. Для участия в выборах была нужна постоянная регистрация на территории избирательного округа №1 в Марьине или избирательного округа №1 в Бабушкинском районе. Всего в муниципальные депутаты двух округов столицы были выдвинуты 26 кандидатов.

Ранее отмечалось, что в качестве онлайн-избирателей на довыборах зарегистрировались почти 4,9 тыс. человек в избирательных округах Марьино и Бабушкинский. Число желающих проголосовать электронным способом составило 7,5% населения этих округов, что в 3,5 раза превысило показатели прошлого года, сообщал ТАСС зампредседатель Общественной палаты Москвы, председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

Онлайн-голосование началось 11 сентября в 08:00 мск и завершилось 12 сентября 20:00 мск, в нем приняли участие москвичи с постоянной регистрацией на территории избирательного округа №1 в Марьине или избирательного округа №1 в Бабушкинском районе, заранее подавшие соответствующие заявки и имеющие подтвержденные аккаунты на mos.ru. Отдать свой голос дистанционно в течение двух дней могли 4 853 москвича, вошедшие в реестр онлайн-избирателей, всего за два дня дистанционного голосования было выдано 4 535 бюллетеней. Явка на дистанционное электронное голосование за два дня составила 93,45%.

В основной день дополнительных выборов депутатов представительных органов местного самоуправления, 13 сентября, можно было проголосовать только традиционным способом на участках двух округов. В этот день таким правом воспользовались 62 зарегистрированных, но не проголосовавших удаленно избирателей. Таким образом, окончательная явка на дистанционное электронное голосование на дополнительных выборах муниципальных депутатов двух округов Москвы - Бабушкинского и Марьино - возросла с 93,45% до 94,6% после основного дня голосования 13 сентября.