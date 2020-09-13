В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 11. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 4 993 человека из-за коронавирусной инфекции.

В Москве по состоянию на 13 сентября зафиксировано более 271 тыс. случаев заражения, в общей сложности в городе уже здоровы порядка 229,5 тыс. пациентов.