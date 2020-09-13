Андреева и Архицкий избраны муниципальными депутатами в столичном районе Марьино

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Галина Андреева и Антон Архицкий избраны муниципальными депутатами в избирательном округе столичного района Марьино, следует из данных на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.

После обработки 100% протоколов первое место по результатам очного и онлайн-голосования занимает Андреева с 55,2% голосов. Архицкий, занявший второе место, получил 24,4%.

Принять участие в дополнительных выборах муниципальных депутатов в столице в этом году могли москвичи с постоянной регистрацией на территории избирательного округа № 1 в Марьине или избирательного округа № 1 в Бабушкинском районе. Всего около 68 тыс. жителей столицы могли проголосовать на дополнительных выборах в двух округах. В муниципальные депутаты двух округов Москвы, в каждом из которых дополнительно выбирали 2 депутатов, были выдвинуты 26 кандидатов.