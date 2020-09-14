Киселеву и Лифанцева избрали муниципальными депутатами в Бабушкинском районе Москвы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Кандидаты Лидия Киселева и Илья Лифанцев избраны муниципальными депутатами в избирательном округе Бабушкинского района Москвы. Соответствующие данные опубликованы на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием, передает в понедельник корреспондент ТАСС.

После обработки 100% протоколов первое место по результатам очного и онлайн-голосования занимает Киселева, получив 38,3% голосов. Второе место в выборной гонке занял Лифанцев, получив 34% голосов.

Принять участие в дополнительных выборах муниципальных депутатов в столице в этом году могли москвичи с постоянной регистрацией на территории избирательного округа № 1 в Марьине или избирательного округа № 1 в Бабушкинском районе. Проголосовать могли около 68 тыс. жителей столицы. В муниципальные депутаты двух округов Москвы, в каждом из которых дополнительно выбирали 2 депутатов, были выдвинуты 26 кандидатов.