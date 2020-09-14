Московский инновационный кластер запустил сервис факторинга

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Новый сервис факторинга запущен на портале Московского инновационного кластера. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

"На портале Московского инновационного кластера запущен новый сервис факторинга. Это комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков, которые ведут свою торговую деятельность на условиях отсрочки платежа в обмен на уступку их дебиторской задолженности. Факторинг дает возможность поставщику получить основную часть оплаты за товар сразу после его поставки", - говорится в сообщении.

Сервис разработан департаментом предпринимательства и инновационного развития совместно с департаментом информационных технологий таким образом, что все этапы от подачи заявки до подписания договора предприниматели смогут пройти онлайн. Также у них будет возможность выбрать наиболее привлекательные предложения от партнеров-факторов с гарантией безопасности операций.

"Залога или поручительства не требуется. Услуга поможет быстрее возместить расходы на производство, пополнить оборотные средства и планировать новые контракты", - приводятся слова Сергуниной в сообщении.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, в свою очередь, отметил, что сервис дает возможность участникам кластера привлечь финансовые ресурсы от банка или факторинговой компании в ожидании поступления платежей от основного заказчика.

"Факторинг также позволяет сократить риски и обеспечить ликвидность продукции", - приводятся его слова в сообщении.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко пояснил, что договоры можно подписывать при помощи усиленной электронной подписи.

"Смарт-контракты позволяют визировать документы усиленной электронной подписью в удобное для партнеров время. Блокчейн гарантирует неизменность и достоверность данных о состоявшихся сделках. Вся информация надежно защищена и не может быть исправлена или удалена", - приводятся его слова на портале.