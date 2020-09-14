Венедиктов: онлайн-формат голосования в Москве привлекает новых и молодых избирателей

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Результаты дистанционного электронного голосования на дополнительных выборах муниципальных депутатов двух округов Москвы - Бабушкинского и Марьино - свидетельствуют, что онлайн-голосование привлекает внимание новых избирателей, а не только является альтернативной формой для традиционного голосования с использованием бумажных бюллетеней. Об этом сообщил ТАСС в понедельник председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"Если ориентироваться по цифрам, то это дополнительные граждане. На предыдущих муниципальных выборах явка в данных двух избирательных округах была равна 12,83%. Сегодня в этих районах явка превышает 20%. Электронное голосование дало те самые 6,6% дополнительных в явке. То есть пришло столько же граждан на муниципальные выборы "ногами", и онлайн-избиратели", - сказал Венедиктов.

Кроме того, по его словам, в онлайн-голосовании в Москве все больше принимают участие граждане моложе 35 лет. "В возрастной категории мы видим, что люди до 35 лет голосуют онлайн все больше, очевидно, что появились новые люди. Категория участников голосования в Москве в возрасте до 35 лет меньше, чем после 35 лет, но она все равно растет. Есть некое омоложение столичного избирателя", - сказал Венедиктов.

Онлайн-голосование началось 11 сентября в 08:00 мск и завершилось 12 сентября 20:00 мск, в нем приняли участие москвичи с постоянной регистрацией на территории избирательного округа №1 в Марьине или избирательного округа №1 в Бабушкинском районе, заранее подавшие соответствующие заявки и имеющие подтвержденные аккаунты на mos.ru. Отдать свой голос дистанционно в течение двух дней могли 4 853 москвича, вошедшие в реестр онлайн-избирателей, всего за два дня дистанционного голосования было выдано 4 535 бюллетеней. Явка на дистанционное электронное голосование за два дня составила 93,45%.

В основной день дополнительных выборов депутатов представительных органов местного самоуправления, 13 сентября, можно было проголосовать только традиционным способом на участках двух округов. В этот день таким правом воспользовались 62 зарегистрированных, но не проголосовавших удаленно избирателей. Таким образом, окончательная явка на дистанционное электронное голосование на дополнительных выборах муниципальных депутатов двух округов Москвы - Бабушкинского и Марьино - возросла с 93,45% до 94,6% после основного дня голосования 13 сентября.