Около 30% участников онлайн-выборов в Москве 11-12 сентября голосовали электронно впервые

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Около 30% участников дистанционного электронного голосования на дополнительных выборах муниципальных депутатов двух округов Москвы - Бабушкинского и Марьино - впервые голосовали онлайн. Об этом сообщил ТАСС в понедельник председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"Порядка 72% проголосовавших уже голосовали онлайн либо на тестах, либо на выборах депутатов в Мосгордуму, либо на Общероссийском голосовании. А 28% новых участников свидетельствует о том, что голосовать онлайн стало модно и любопытно", - сказал Венедиктов.

Онлайн-голосование началось 11 сентября в 08:00 мск и завершилось 12 сентября 20:00 мск, в нем приняли участие москвичи с постоянной регистрацией на территории избирательного округа №1 в Марьине или избирательного округа №1 в Бабушкинском районе, заранее подавшие соответствующие заявки и имеющие подтвержденные аккаунты на mos.ru. Отдать свой голос дистанционно в течение двух дней могли 4 853 москвича, вошедшие в реестр онлайн-избирателей. Всего за два дня дистанционного голосования было выдано 4 535 бюллетеней, явка составила 93,45%.

В основной день дополнительных выборов депутатов представительных органов местного самоуправления, 13 сентября, можно было проголосовать только традиционным способом на участках двух округов. В этот день таким правом воспользовались 62 зарегистрированных, но не проголосовавших удаленно избирателей. Таким образом, окончательная явка на дистанционное электронное голосование на дополнительных выборах муниципальных депутатов двух округов Москвы возросла с 93,45% до 94,6%.