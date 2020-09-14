Около 44% избирателей в Москве технически готовы к участию в любом голосовании онлайн

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Порядка 44% или 3,2 млн избирателей Москвы технически готовы принять участие в любом голосовании онлайн, так как обладают верифицированными аккаунтами на портале мэра и правительства города mos.ru. Об этом сообщил ТАСС в понедельник председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

"Верифицированы кабинеты у 3,2 млн московских избирателей из 7,5 млн - это порядка 44%. Это те, кто может "заказать" себе онлайн-голосование, то есть подать просто заявку на участие и никуда пешком в МФЦ не ходить, чтобы подтвердить свой аккаунт, так как все уже готово. Это наша аудитория [избирателей], к которой надо обращаться", - сказал Венедиктов.

Впервые эксперимент по электронному голосованию в столице был проведен в трех из 45 одномандатных округов на выборах в Мосгордуму седьмого созыва, которые состоялись 8 сентября 2019 года. Тестирование системы электронного голосования проводилось четыре раза, ни разу не произошло взлома, атаки хакеров были успешно отражены. Также в 2019 году система голосования на платформе mos.ru была применена для опроса Троицка, центра Троицкого административного округа Москвы, о месте расположения новой станции метро - в черте города или рядом с ним.

Затем система онлайн-голосования применялась на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году, которое стартовало 25 июня. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. В Москве и Нижегородской области было предусмотрено дистанционное голосование, для участия в нем было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Дистанционное завершилось 30 июня, итоговая явка составила 93,02%.

Следующее онлайн-голосование - на дополнительных выборах муниципальных депутатов столичных районов - Бабушкинский и Марьино - началось 11 сентября в 08:00 мск и завершилось 12 сентября 20:00 мск. В нем приняли участие москвичи с постоянной регистрацией на территории избирательных округов, заранее подавшие заявки и имеющие подтвержденные аккаунты на mos.ru. Явка за два дня составила 93,45%, а затем возросла до 94,6% за счет обеспечения возможности для онлайн-избирателей проголосовать традиционным способом на избирательных участках в единый день голосования, 13 сентября.