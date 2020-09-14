В топ-100 образовательных организаций Россси вошли 40 учебных заведений Москвы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московский городской педагогический университет и 39 колледжей вошли в топ-100 лучших учебных заведений России. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Активное участие московских студентов в мероприятиях WorldSkills и их результаты не только подтверждают высокое качество столичного профессионального образования, но и задают новые высоты и стандарты профессиональной подготовки востребованных в Москве специалистов. Город развивает и модернизирует систему подготовки кадров, обновляет материально-техническую базу колледжей, повышает квалификацию преподавателей и мастеров производственного обучения. И результаты налицо - сразу 39 колледжей и один вуз вошли в список лучших в России. Для сравнения: в прошлом году в этом списке было 27 столичных колледжей, а в 2017 году - лишь 17", - приводятся в материале слова заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Отмечается, что столичные студенты участвуют в чемпионатах по профессиональному мастерству WorldSkills и успешно сдают демонстрационные экзамены. А преподаватели являются сертифицированными экспертами чемпионатов профмастерства.

Топ-100 лучших образовательных организаций страны по итогам 2019 года объявили во время VIII национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). В этом году соревнования проходят в Москве с 6 по 21 сентября. Столицу представляет команда из 294 школьников и студентов, которые участвуют в состязаниях по 198 компетенциям.

"В прошлом году москвичи стали абсолютными рекордсменами WorldSkills по числу наград высшей пробы, завоевав 92 золотые медали, 22 серебряные и 22 бронзовые", - говорится в сообщении.