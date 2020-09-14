На Курском вокзале в Москве начали строить платформы и вестибюль для пригородных поездов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Строительство новых платформ и подземного вестибюля для пригородных поездов Курского и Горьковского направлений началось на Курском вокзале в Москве. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Железнодорожники приступили к строительству двух новых островных платформ № 11 и 12 и распределительного подземного вестибюля на станции Москва-Пассажирская-Курская с целью увеличения ее пропускной способности. Работы проводятся в рамках проектов по реконструкции участка Москва-Каланчевская - Москва-Пассажирская-Курская - Карачарово, необходимых для запуска будущего МЦД-4 "Апрелевка - Железнодорожный" и развития МЦД-2 "Нахабино - Подольск", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в настоящее время ведется заливка фундаментных плит платформ, а также работы под устройство фундаментной плиты вестибюля. Его общая площадь составит почти 6 тыс. кв. м. Вестибюль интегрируют с двумя действующими тоннелями, он будет обслуживать одну реконструируемую и две новые островные платформы, а также новый выход из тоннеля в сторону БЦ "Арма".

"Для удобства пассажиров, в том числе маломобильных граждан, выходы на платформы оборудуют лифтами и эскалаторами. Одновременно ведутся работы по подготовке земляного полотна для укладки путей вдоль строящихся платформ. На объекте задействовано около 20 единиц техники и 65 железнодорожных строителей. Данные работы ведутся без ограничения движения поездов", - заключили в пресс-службе МЖД.