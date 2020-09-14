Станцию МЦД "Щукинская" планируют построить к началу 2021 года

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Строительство станции Московских центральных диаметров (МЦД) "Щукинская" планируют завершить к концу 2020-го - началу 2021 года. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

"На месте остановочного пункта "Покровское-Стрешнево" построят современную станцию с навесом и пассажирским терминалом. Строительство станции "Щукинская" второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) планируется завершить к концу 2020-го - началу 2021 года. Вместе с одноименной станцией Таганско-Краснопресненской линии метро и с остановками наземного транспорта они образуют крупный транспортно-пересадочный узел "Щукинская". Ожидается, что пассажиры будут пользоваться им около 122 тыс. раз каждый день", - говорится в сообщении

Как отметил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, вместо остановочного пункта "Покровское-Стрешнево" на МЦД-2 появится современный пригородный вокзал, расположенный ближе к станции метро. На станции "Щукинская" обустроят платформу с навесом, а в надземном пассажирском терминале оборудуют эскалаторы и лифты. С "Щукинской" можно будет сделать удобную пересадку на другие виды общественного транспорта.

Благодаря вокзалу жители районов Щукино и Покровское-Стрешнево смогут строить удобные и короткие маршруты по городу. Кроме того, станция будет расположена неподалеку от Щукинского полуострова, Щукинского парка, Музея памяти погибших воинов в Афганистане, Чечне и других горячих точках, а также детского технопарка на базе научно-исследовательского центра "Курчатовский институт". Жители других районов Москвы смогут добираться до них быстро и с комфортом.

Движение по первым двум Московским центральным диаметрам - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" (Одинцово - Лобня) и МЦД-2 "Курско-Рижский" (Нахабино - Подольск) - открыли 21 ноября 2019 года. Для запуска модернизировали уже существующую железнодорожную инфраструктуру, сделали удобные пересадки на другие виды транспорта, ввели единую билетную систему, сервисы и навигацию, к которым уже привыкли все, кто пользуется метро и Московским центральным кольцом.

После запуска диаметров были открыты новые станции - "Пенягино", "Волоколамская", "Остафьево", "Курьяново" (на МЦД-2) и Славянский бульвар" (на МЦД-1). Также завершилась реконструкция остановочных пунктов "Новодачная", "Сетунь" на МЦД-1, а на МЦД-2 - станций "Опалиха" и "Нахабино".