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Фестиваль "Моя Москва" пройдет на ВДНХ в сентябре

В рамках фестиваля пройдут арт-перфоманс, костюмированные квесты по истории Москвы и мастер-классы

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Моя Москва" впервые пройдет в парке "Россия - Моя история" на ВДНХ 19 сентября. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Молодая команда волонтеров "Наследники" дебютирует с фестивалем "Моя Москва" 19 сентября. Здесь каждый зритель станет художником, актером, режиссером и частью общего арт-проекта. В программе - арт-перфоманс в режиме реального времени "Живое полотно", костюмированные квесты по истории Москвы, мастер-классы", - рассказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, арт-перфоманс "Живое полотно" - большой творческий эксперимент, участниками которого станут гости фестиваля. Каждый гость сможет на общем многометровом полотне изобразить то, что ассоциируется у него с Москвой - улицы, лица, истории, воспоминания. В реальном времени участники увидят, как создается 10-метровая картина. Начало перфоманса в 12:00 в атриуме павильона.

"А квест "Княжеский детектив" станет игрой-приключением с погружением в атмосферу Руси. ХV век, в Москве правит Иван III", - рассказал собеседник агентства.

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