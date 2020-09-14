В центре Москвы задержали двоих мужчин, кидавших людям под ноги муляж гранаты

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Полиция задержала двоих человек, кидавших муляж гранаты под ноги прохожим на Новом Арбате в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД РФ.

Происшествие произошло в воскресенье, но о нем стало известно только сегодня. "На Новом Арбате задержаны двое граждан, которые бросали под ноги прохожим предмет, похожий на гранату. Они были доставлены в отдел для разбирательства", - сказали в ведомстве.

На задержанных составили протокол по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). По этой статье им грозит штраф или административный арест на 15 суток. Проводится проверка, добавили в полиции.