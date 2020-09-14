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Нарушений на довыборах муниципальных депутатов в Москве не выявлено

В Бабушкинском районе избраны Лидия Киселева и Илья Лифанцев, в Марьине - Галина Андреева и Антон Архицкий

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Дополнительные выборы муниципальных депутатов двух округов Москвы - Бабушкинского и Марьино - признаны состоявшимися. Нарушений закона при проведении голосования не выявлено, сообщил журналистам в понедельник зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Результаты все установлены, нарушений закона при проведении голосования и установлении итогов не выявлено", - сказал Реут.

Он уточнил, что в Бабушкинском районе муниципальными депутатами избраны Лидия Киселева и Илья Лифанцев, в Марьине - Галина Андреева и Антон Архицкий.

Принять участие в дополнительных выборах муниципальных депутатов в столице в этом году могли москвичи с постоянной регистрацией на территории избирательного округа № 1 в Марьине или избирательного округа № 1 в Бабушкинском районе. Всего около 68 тыс. жителей столицы могли проголосовать на дополнительных выборах в двух округах. В муниципальные депутаты двух округов Москвы, в каждом из которых дополнительно выбирали двух депутатов, были выдвинуты 26 кандидатов.

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