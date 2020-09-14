На ВДНХ в Москве в этом году распустились 1,3 млн цветов

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Более 1,3 млн цветов распустились на ВДНХ в этом году - на треть больше, чем в прошлом. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"В этом году Выставка достижений народного хозяйства установила, пожалуй, один из самых красивых рекордов: летом здесь распустилось более 1,3 млн цветов. Это на треть больше, чем в прошлом году. На выставке было открыто несколько новых ландшафтных композиций и заново высажены "поля Кандинского". Несмотря на то, что лето закончилось, гости ВДНХ и сейчас могут увидеть множество цветущих растений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в 2020 году на главной выставке страны высадили 808,5 тыс. растений, 90% из которых - цветы. Цветочные композиции на исторических ландшафтных участках - в Сибирском и Нальчикском скверах - появились только в этом году. Также новые цветники были разбиты возле павильонов "Оптика" и "Цветоводство и озеленение".

В Нальчикском сквере между павильонами "Космос" и "Мясная промышленность", где уже росло 60 видов многолетних цветов, деревьев и кустарников, в этом году добавилось более 3,6 тыс. кустов лаванды. А Сибирский сквер напротив зоны "Экспо" украсили 11 тыс. многолетних цветов, кустарники можжевельника, боярышника и черемухи Маака, а также кусты декоративных роз, клены и яблони.

"Также этим летом были высажены многолетние цветы на так называемых "полях Кандинского", площадь которых достигает 3,6 тыс. кв. м. Здесь 258 тыс. цветов образуют орнамент в стиле абстрактных работ художника. Цветовое решение композиции основано на колористике полотна "Малые миры І" (1922) <…> На участке центральной аллеи от главного входа до фонтана "Каменный цветок" можно увидеть цветение разнообразных сортов роз, а также бегонии, канны, вербены, алиссумы и агератумы", - добавляется в материале.