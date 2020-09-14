Дополнительные мобильные пункты вакцинации от гриппа появились в Москве

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Новые мобильные пункты вакцинации от гриппа появились у станций метро "Преображенская площадь" и "Бабушкинская" в Москве, всего за две недели с начала кампании в таких местах сделали прививку уже 100 тыс. человек. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Мобильные пункты, как и другие точки вакцинации от гриппа в Москве, заработали 1 сентября. Они пользуются особой популярностью среди горожан, потому что здесь можно сделать прививку быстро и удобно. Прошло меньше двух недель, и уже первые 100 тыс. человек прошли вакцинацию в мобильных пунктах. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Именно поэтому было принято решение открыть несколько дополнительных мобильных точек", - говорится в сообщении.

Новые мобильные пункты вакцинации разместили у станций метро "Преображенская площадь" и "Бабушкинская". Ранее некоторые пункты еженедельно меняли местоположение. Теперь в постоянном режиме прививочные бригады будут дежурить у станций метро "Киевская", "Молодежная", "Перово", "Новогиреево", "Солнцево", "Новопеределкино", а также у двух выходов со станции метро "Митино". Мобильные пункты организованы в машинах скорой помощи. В них установили необходимое оборудование для профилактических прививок, хранения и транспортировки вакцины. Процедуры проводит медицинский персонал городских поликлиник с соблюдением санитарных норм.

Сейчас в Москве работает 54 прививочные точки около 38 станций метро, двух станций Московского центрального кольца, двух железнодорожных платформ и в четырех центрах госуслуг "Мои документы". Горожан осматривают перед прививкой, врач определяет возможные противопоказания. После вакцинации выдается сертификат и устные рекомендации. Вся процедура занимает 10-15 минут.

Вакцинация - самый эффективный и безопасный способ защиты от гриппа и его осложнений, считают эксперты. Эффект от прививки проявляется через две недели после введения вакцины и длится около года. Прививку в мобильных пунктах может сделать любой человек старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. С собой нужно иметь только паспорт. Беременные могут сделать прививку только в поликлиниках, а лица до 18 лет - в поликлиниках, детских садах, школах и колледжах.