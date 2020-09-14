На торгах в Москве реализовали в 4,4 раза больше машино-мест с начала 2020 года

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Более 300 мест на парковках в Москве реализовали в ходе торгов с начала года, что в 4,4 раза больше прошлогодних показателей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Всего в этом году на городских торгах было реализовано 330 машино-мест, по ним уже заключено 287 договоров купли-продажи, это в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажа мест для парковки автомобилей пользуется большим спросом среди жителей столицы - на покупку машино-мест в этом году претендовали более 2,5 тыс. человек. <...> Больше всего машино-мест в 2020 году - 104 объекта - было реализовано на востоке столицы. Вторую и третью позиции занимают северо-запад и юго-запад столицы, 83 и 60 машино-мест соответственно", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, город предлагает инвесторам и гражданам приобрести места в многоуровневых и подземных паркингах, они расположены в отдельно стоящих зданиях и в многоквартирных домах практически во всех округах столицы. Площадь одного лота составляет в среднем 20 кв. м, а конечная стоимость по итогам торгов в 2020 году находится в диапазоне от 5,6 тыс. до 4,5 млн рублей. Чаще всего машино-места продаются на торгах без объявления цены и через публичное предложение. При этом на торгах без объявления цены была реализована большая часть всех видов объектов городской недвижимости в январе-августе 2020 года - 242 объекта, 67 объектов продано через публичное предложение, 21 - через открытый аукцион.

"При продаже без объявления цены у покупателя есть возможность предложить свою цену, а через публичное предложение стоимость в ходе торгов снижается в среднем на 22%. Итоговая цена объектов выходит в десятки раз ниже рыночных предложений. За восемь месяцев 2020 года средняя стоимость квадратного метра при продаже без объявления цены составила 16,1 тыс. рублей, при продаже на открытом аукционе 62,4 тыс. рублей, при продаже через публичное предложение - 49,4 тыс. рублей", - добавил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, чьи слова цитирует пресс-служба.

На сегодня на торгах на продажу выставлено свыше 160 машино-мест во всех округах столицы. Ознакомиться с характеристиками лотов и подать заявку на участие можно на инвестиционном портале города Москвы. Для удобства предпринимателей часть представленных объектов можно изучить в режиме онлайн с помощью встроенной функции "360", которая позволяет рассмотреть лот в формате 3D.