В Третьяковке опровергли информацию о возгорании в здании в Лаврушинском переулке

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Возгорания в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке нет, спасатели прибыли в рамках плановых городских учений, сообщили ТАСС в пресс-службе галереи в понедельник.

Ранее РЕН-ТВ опубликовало информацию, что сотрудники МЧС проверяют сообщение о возгорании в Третьяковской галерее в Москве. По данным издания, спасатели прибыли к зданию галереи в Лаврушинском переулке.

"Это городские плановые учения", - сообщили в пресс-службе галереи.

Ранее в Новой Третьяковке на Крымском валу в одном из выставочных залов произошла протечка крыши, его затопила дождевая вода. Причиной протечки стал одномоментный прорыв изношенной ливневой канализации, которая не выдержала напора сильного дождя. После этого министр культуры России Ольга Любимова поручила проверить состояние всех подведомственных учреждений Минкультуры.