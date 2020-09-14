В Москве 19 сентября откроется первая в России академия блогеров

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Первая в России академия блогеров откроется в столице на базе Московского энергетического института 19 сентября, в ней смогут обучаться ученики в возрасте от 7 до 45 лет, сообщается в понедельник на официальном сайте мэра Москвы.

"С 19 сентября в столице открывается первая в России академия блогеров. Это совместный проект Московского энергетического института (МЭИ) и образовательной площадки "КиберМосква" Комитета общественных связей и молодежной политики. Задача академии - научить начинающих блогеров профессионально и качественно презентовать себя, используя инструменты собственного интернет-аккаунта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обучение в академии блогеров будет бесплатным. На занятия приглашают учеников в возрасте от 7 до 45 лет. Подать заявку на обучение можно будет до 10 октября. Преподавателями в академии станут дипломированные специалисты с опытом педагогической работы. Программа курса рассчитана на один месяц обучения, в том числе она включает четыре мастер-класса и четыре лекции.

Студентов в академии блогеров разделят на две возрастные группы - младшие до 13 лет и старшие от 13 до 45 лет. В ходе учебы они узнают о разных видах видеосъемки и секреты успешной презентации, научатся монтировать и делать цветокоррекцию видео, а также освоят азы ораторского искусства. Кроме этого, во время обучения ученики смогут продвигать личные страницы в социальных сетях.

Занятия будут проходить как в очном режиме, так и онлайн-формате. Офлайн уроки пройдут в аудиториях Московского энергетического института и в павильоне "Умный город" на ВДНХ c соблюдением всех профилактических мер.

Ученики, которые посетят как минимум три очных мастер-класса, прослушают три дистанционные лекции и успешно пройдут итоговый тест, в конце обучения получат сертификаты.