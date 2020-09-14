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Московский зоопарк переоборудовал внутренние вольеры для зимовки животных

Также закуплен специальный корм для осенне-зимнего периода

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Специалисты Московского зоопарка переоборудовали внутренние вольеры для животных, кроме того, для осенне-зимнего периода был закуплен специальный корм, сообщила ТАСС в понедельник генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

"В этом году теплый период у нас выдался коротким, но тем не менее мы успели подготовиться к холодам. В полном объеме выполнен плановый ремонт в павильонах, проведены профилактические и ревизионные работы отопительных и энергетических систем; в необходимом количестве заготовлены грубые корма - сено, веники, травяная мука, приобретено новое ветеринарное оборудование. Для теплолюбивых животных осенний период связан с перемещениями из уличных вольеров в теплые помещения", - рассказала Акулова.

Она добавила, что на прошлой неделе специалисты перевели гигантских черепах во внутренние помещения. В начале недели переместили попугаев во внутренние экспозиции павильона "Дом птиц".

"Многие виды животных, например, журавли и аисты, в течение светового дня, в зависимости от погодных условий, могут сами выбирать, где им удобнее находиться. Сегодня утром зоологи обнаружили, что черные аисты впервые за этот сезон предпочли ночевать во внутреннем помещении", - сказала Акулова.

Она добавила, что как только температура воздуха опустится до +10 градусов, это обычно случается к концу октября, туканы, казуары, кафрские вороны будут постоянно находиться во внутренних экспозициях павильонов.

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