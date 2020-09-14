Работы Поленова, Врубеля и дневники Кшесинской покажут на выставке в Москве

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Выставка "Алексей Бахрушин. Взгляд в будущее" откроется 17 сентября в Главном доме Бахрушинского музея. Экспозиция объединила не только материалы о самом коллекционере, но и работы Поленова, Врубеля, дневники Кшесинской и многое другое, сообщила в понедельник пресс-служба музея.

"С 17 сентября по 1 марта 2021 года Бахрушинский музей представляет выставку к 155-летию со дня рождения Алексея Александровича Бахрушина - создателя первого в России Театрального музея", - говорится в сообщении. Открывает экспозицию генеалогическое древо рода Бахрушиных и портрет Алексея Александровича с его биографией.

В первом разделе можно увидеть фотопортреты людей, бывавших в доме коллекционера и оставивших свои автографы в домашнем альбоме. Среди них режиссер Константин Станиславский, певец Федор Шаляпин, художник Александр Бенуа, итальянский трагик Томмазо Сальвини, актриса Малого театра Мария Ермолова и многие другие.

Также в экспозицию вошли исторические и современные фотографии объектов, построенных Бахрушиными и переданных Москве и Зарайску. Частью выставки стали архивы и исторические документы - дневники Матильды Кшесинской, мемуары Мариуса Петипа, дневники Владимира Теляковского.

"Впервые будут показаны материалы деятельности А. А. Бахрушина, связанные с его научной работой в Государственной академии художественных наук, ликвидированной в 1930 году. Из коллекции живописи и графики, собранной Бахрушиным, можно увидеть работы Головина, Поленова, Коровина, Врубеля, Шишкина, Родченко, Экстер, Гончаровой и других", - говорится в сообщении.

В мемориальный раздел вошли личные вещи Бахрушина, фото из семейного архива, письменные источники, а также рассказ о семье - жене Вере Бахрушиной, одной из первых московских красавиц, детях Юре и Кире. Дополнят выставку документальная хроника и музыка начала ХХ века.