Собянин заявил, что дополнительных ограничительных мер в Москве не планируется

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Столичные власти не планируют вводить дополнительные ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник.

"Мы готовы к любым негативным сценариям [распространения коронавирусной инфекции], но я надеюсь, что их не будет. И никаких дополнительных мер ограничения, санитарно-защитных мер, дополнительных мы в настоящее время не планируем и считаем их достаточными. Но при этом их нужно соблюдать: соблюдать требования масочного режима в метро, в торговле, те требования Роспотребнадзора, которые предъявляют к общественному питанию, к предприятиям, организациям, учреждениям - они должны неукоснительно соблюдаться", - сказал Собянин.

Как отметил мэр, ситуация с коронавирусной инфекцией останется в столице управляемой в ближайшие недели и месяцы при соблюдении всех необходимых норм.

"Все необходимые лекарства, необходимые технологии, которые на сегодняшний день утверждены Минздравом, на сегодня в Москве действуют. И мы готовы к любым негативным сценариям. Но я надеюсь, что их не будет <...> Мы думаем, что ситуация будет управляемой в ближайшие недели и месяцы", - сказал он.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, согласно статистике, значительно улучшилась. Всего в городе выявлено 271 793 случая заражения, из них 696 за последние сутки. Выздоровели 230 397 человек, умерли 4 993. Число выздоровевших за сутки вновь превысило число заразившихся и составило 824.

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