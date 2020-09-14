Выставка, посвященная книге "Алиса в Стране чудес", откроется на ВДНХ 15 сентября

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Бесплатная выставка в честь 155-летия со дня первой публикации сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес" откроется 15 сентября в павильоне "Книги" на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе выставки.

"15 сентября в павильоне "Книги" на ВДНХ откроется выставка "Алиса", посвященная произведению Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес". На ней будут представлены 60 картин 12 московских художников, каждый из которых по-своему переосмысливает это произведение. В рамках выставки также будет представлено новое издание "Алисы в Стране чудес" и пройдет конкурс рисунков среди посетителей. Вход на выставку свободный", - говорится в сообщении.

Посетители выставки смогут приобрести новое издание "Алисы в Стране чудес", в которое вошли все картины, представленные на экспозиции. Кроме этого, специально к выставке выпустили открытки с цитатами из книги Льюиса Кэрролла. Их бесплатно можно будет получить на выставке.

Также в коворкинге павильона "Книги" будет организована интерактивная зона, где пройдет конкурс рисунков. Самые яркие работы поместят рядом с картинами художников на стенде, а также они появятся в Instagram государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО", который организовал выставку.

"Проект "Алиса" был задуман и реализован в первой половине 2020 года объединением московских художников-графиков. Общей темой для коллективной работы стала культовая книга Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес". С одной стороны, группу художников объединили детские воспоминания о произведении, с другой - современное прочтение абсурдистского текста сказки подтолкнуло каждого из участников проекта к созданию уникальной "вселенной" "Алисы" с собственной причудливой композицией", - отмечается в материале.