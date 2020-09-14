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Собянин: туристический поток в Москве вырос до 1 млн человек в месяц

Мэр Москвы отметил, что этот показатель в два раза меньше, чем в прошлом году

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Туристический поток в столицу возрос до одного млн человек в месяц, сообщил в понедельник на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин.

"Несмотря на ряд ограничений, количество туристов выросло до миллиона человек в месяц. Этот показатель раза в два меньше, чем в прошлом году. Но само по себе количество людей, приезжающих в Москву, живущих в гостинице, возросло. И это не деловые поездки, а именно туризм", - сказал Собянин.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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