Собянин: туристический поток в Москве вырос до 1 млн человек в месяц

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Туристический поток в столицу возрос до одного млн человек в месяц, сообщил в понедельник на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин.

"Несмотря на ряд ограничений, количество туристов выросло до миллиона человек в месяц. Этот показатель раза в два меньше, чем в прошлом году. Но само по себе количество людей, приезжающих в Москву, живущих в гостинице, возросло. И это не деловые поездки, а именно туризм", - сказал Собянин.