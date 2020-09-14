Станцию метро "Зюзино" и южный участок БКЛ завершат в конце 2021 года

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел в понедельник ход строительства станции "Зюзино" Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена на южном участке.

Южный участок БКЛ и "Зюзино", по его словам, должны быть построены в конце 2021 года. Этот участок БКЛ, пояснил мэр, строится по плану и включает около 10 км линии.

Собянин заявил, что 550 тыс. жителей пяти районов "тяготеют к этому участку", поскольку он важный и нужный. "Год тому назад здесь был, станция была в начальной стадии", - сказал мэр. Он отметил, что в настоящее время, сегодня он построена на две трети, готовность станции высокая.

После строительства станции, рассчитывает мэр, Зюзино станет одним из лучших среди районов по доступности метрополитена. Кроме того, Собянин заявил, что Зюзино станет одним из лучших районов, поскольку одна из крупнейших в городе программ реновации преобразит его.

Строительство участка БКЛ от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская" стартовало в апреле 2017 года, он также включает в себя станции "Улица Новаторов", "Калужская" и "Зюзино". Проходка выполняется по традиционной для Московского метрополитена технологии с устройством двух однопутных тоннелей диаметром 6 м. На данный момент полностью пройдены перегонные тоннели от станции "Проспект Вернадского" до станции "Калужская" и от станции "Зюзино" до станции "Каховская".

О станции

Будущая станция "Зюзино" расположена между станциями "Калужская" и "Каховская" на пересечении улицы Каховка с Севастопольским проспектом. Станция мелкого заложения, колонная двухпролетная с островной платформой и одним рядом колонн посередине. Два вестибюля обеспечат выход пассажиров на обе стороны улицы Каховка и к Севастопольскому проспекту. Ширина платформы составит 12 м, длина - 163 м, высота - 6 м.

При типовой конструкции станция будет иметь индивидуальный образ, сочетающийся с эстетикой района типовой застройки 1960-х годов. В дизайне "Зюзино" будут использованы серые, черные и желтые цвета. Путевые стены оформят алюминиевыми панелями. Колонны облицуют светло-серым мрамором, имеющим выраженную текстуру.

Главным украшением станции станет декоративный подвесной потолок "пчелиные соты", созданный из множества алюминиевых пластин и светодиодов. Сложный дизайн потолка будет контрастировать с простым рисунком пола, отделанным двумя разновидностями природного камня - светло-серым гранитом и черным габбро-диабазом. В настоящее время завершается устройство основных конструкций, начаты архитектурно-отделочные работы. Общая строительная готовность станции составляет 64%.