Реставраторы обнаружили живопись XIX века в московском особняке

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Специалисты в ходе реставрационных работ в особняке в Колпачном переулке в Москве нашли живопись, предположительно, второй половины XIX века. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"Продолжаются работы в особняке в Колпачном переулке. Прошлой осенью реставраторы раскрыли здесь некоторые исторические элементы интерьеров: гончарные воздуховоды, исторические каменные и паркетные полы, а также витраж начала ХХ века. Сейчас в нескольких помещениях найдена интересная живопись, которой также вернут исторический облик. Долгое время она была спрятана за советской отделкой", - прокомментировал глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что раскрытая настенная и плафонная живопись орнаментального характера исполнена в масляной технике. Она присутствует на маршевых стенах, плафонах, в вестибюле и на стенах верхней площадки главной лестницы, а также на потолках в трех помещениях первого этажа памятника архитектуры.

Красочный слой росписей серьезно поврежден: присутствуют сколы, потемнения, царапины, выбоины, трещины и отслоения. В настоящий момент мастера занимаются сохранением и реставрацией живописи. После окончания работ ей будет возращен исторический облик.