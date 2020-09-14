Офисы "Мои документы" стали лауреатами в двух номинациях столичного конкурса

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московские центры госуслуг стали лауреатами в двух номинациях Всероссийского конкурса "Лучший многофункциональный центр России - 2019": в категории "МФЦ крупных городов" и в номинации "МФЦ как центр взаимодействия со всеми органами власти и поставщиками массовых социально значимых услуг", сообщила в понедельник пресс-служба столичных центров госуслуг.

"11 сентября 2020 года Минэкономразвития РФ объявил итоги Всероссийского конкурса "Лучший многофункциональный центр России - 2019". Столичные офисы "Мои документы" стали лауреатами в двух номинациях. Флагманский офис Юго-западного административного округа (ЮЗАО) стал "Лучшим МФЦ - 2019" в категории "МФЦ крупных городов" (с численностью населения свыше 100 тыс. человек), а проект "Москва - с заботой об истории" стал победителем в номинации "МФЦ как центр взаимодействия со всеми органами власти и поставщиками массовых социально значимых услуг", - говорится в сообщении.

Флагманский офис ЮЗАО был открыт 28 июня 2018 года и стал вторым флагманом в столице и первым, который появился в спальном районе. Его отличительная особенность - расширенный перечень услуг и удобные дополнительные сервисы. Проект "Москва - с заботой об истории" направлен на сохранение памяти о героях и очевидцах Великой Отечественный войны. Через центры госуслуг Москвы жители могут передать документы и вещи военного периода в Главархив. При необходимости материалы отреставрируют и обеспечат им вечное хранение в надлежащих условиях.

Конкурс "Лучший многофункциональный центр России" проводится ежегодно с 2014 года. Участие в нем позволяет региональным центрам госуслуг обмениваться практиками и опытом организации деятельности.