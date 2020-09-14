Московский марафон пройдет 20 сентября

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московский марафон 20 сентября пройдет в восьмой раз. Жители и гости столицы смогут пробежать 42,2 км или 10 км, об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе оргкомитета марафона.

"В этом году главный забег страны состоится в восьмой раз 20 сентября при поддержке правительства Москвы и департамента спорта столицы. Десятки тысяч человек со всей России выйдут на старт, чтобы пробежать 42,2 км или 10 км по центральным улицам города и подарить себе яркое воспоминание на всю жизнь", - рассказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, чтобы сделать Московский марафон безопасным для всех участников и предотвратить распространение коронавируса, организаторы разработали специальные меры. У всех присутствующих на мероприятии измерят температуру. Маски и перчатки будут обязательны для всех участников при входе в стартовый городок и на выдачу номеров.

"Весь персонал и волонтеры будут работать в средствах индивидуальной защиты. Каждые три часа будет происходить замена масок и перчаток, каждые два - дезинфекция контактных поверхностей. На территории стартово-финишного городка разместят санитайзеры для дезинфекции рук. На точках питания и освежения воду в стаканчиках заменят на воду в бутылках 0,5 л, фрукты - на гели", - рассказал собеседник агентства.

Также зрителям рекомендовано воздержаться от поддержки на старте и финише, чтобы избежать скопления людей.

Московский марафон входит в Ассоциацию международных марафонов и пробегов (AIMS). Маршруты забегов на 42,2 км и 10 км сертифицируются авторитетной международной организацией с 2013 года. Обе дистанции проложены в один круг с видом на знаковые достопримечательности города: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля. Участники забега увидят всемирно известные достопримечательности города, в том числе небоскребы Москва-Сити, Белый дом, четыре из семи сталинских высоток, Большой театр, здание ФСБ, Политехнический музей, Кремль и храм Христа Спасителя. Московский марафон дарит уникальную возможность полюбоваться свободными от машин улицами столицы и получить новый спортивный опыт.