Более 3 тыс. человек стали участниками очередного этапа проекта "Открой#Моспром"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Более трех тыс. человек стали участниками шестого этапа проекта "Открой#Моспром", который длился с 10 по 12 сентября. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Участники проекта побывали на 16 московских заводах и фабриках и четырех профильных музеях, а также приняли участие в мастер-классах и интеллектуальной игре.

"Московские заводы производят практически все виды товаров, от шоколада до самолетов и ракет, и экскурсии проекта "Открой#Моспром" пользуются популярностью у жителей и гостей города. В прошлом году предприятия столицы посетили восемь тыс. горожан, в этом году уже более шести тыс., а общая онлайн-аудитория проекта превысила два млн человек", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Уточняется, что на этом этапе проекта свои двери открыли музей одного из крупнейших предприятий авиакосмической отрасли НПО "Молния", музей авиастроителей "Ил" и "Туполев", а также кондитерского концерна "Бабаевский". Экскурсии также прошли на косметической фабрике "Свобода", машиностроительном предприятии АО МТЗ Трансмаш, на оборонном производстве НПП "Темп" им. Ф. Короткова, на заводе производителя и экспортера интегральных микросхем ПАО "Микрон" и других.

Кроме того, как сообщает пресс-служба, для всех участников проекта прошли мастер-классы и познавательная командная игра "Квиз. Промышленный мегаполис", ведущей которой стала журналист Елена Летучая. В режимах онлайн и офлайн в квизе приняли участие 185 команд.

"В августе и сентябре на столичных промышленных предприятиях побывали знаменитые актрисы и телеведущие, которые делились своими впечатлениями и полученными знаниями в прямых эфирах в социальных сетях. Всего четыре "звездных" выпуска посмотрели свыше одного млн человек", - приводит пресс-служба слова главы департамента Александра Прохорова.

Проект "Открой#Моспром" - это бесплатные экскурсии на промышленные предприятия столицы, тематические лекции, мастер-классы. За 2019 год в рамках проекта "Открой#Моспром" было проведено свыше 340 экскурсий на 30 промышленных предприятиях и площадках пяти промышленных музеев столицы. Первые четыре этапа экскурсий на московские заводы проекта "Открой#Моспром" состоялись в прошлом году, пятый и шестой этапы прошли в феврале и сентябре текущего года. Следующие этапы проекта пройдут в октябре и ноябре 2020 года.