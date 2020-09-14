Количество умерших с коронавирусом в Москве превысило 5 тыс. человек

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 13. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 5 006 человек с коронавирусом. На 14 сентября в Москве зафиксировали около 271,8 тыс. случаев заражения, в общей сложности в городе вылечились около 230,4 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились более 29 млн человек, около 925 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировали 1 068 320 случаев заражения, выздоровели 878 700 человек, умерли 18 653. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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