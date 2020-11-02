Фотовыставку 35mm LETO в особняке Левенсона продлили до 15 ноября

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Фотовыставку 35mm LETO, которая проходит в особняке Александра Левенсона в Москве с 17 октября, продлили до 15 ноября. Ее посетили уже более 3 тыс. человек, сообщила ТАСС Светлана Тамамшева, которая выступает организатором выставки вместе с Глебом Троценко.

"Мы смогли договориться с владельцами особняка о том, чтобы продлить выставку 35mm LETO до 15 ноября. Видно, что за время карантина люди изголодались по искусству, мы наблюдаем настоящий ажиотаж вокруг проекта. За две недели выставку посетили более 3 тыс. человек, что превзошло наши ожидания", - рассказала собеседница агентства.

Выставка проходит на четырех этажах архитектурного шедевра Федора Шехтеля - исторического особняка Левенсона, который открыт для посещения только на время проведения выставки. Изнутри особняк можно увидеть только в дни исторического и культурного наследия, которые проводятся ежегодно в апреле и мае.

В экспозиции представлены работы финалистов конкурса аналоговой фотографии - более чем из 3 тыс. снимков 500 фотографов были отобраны только 100 работ. "Для нас ценно то, что мы можем делиться культурой прошлого века и делать это со своим свежим, молодым взглядом на жизнь, а также разрушать барьер "отцов и детей", показывая старшим, что их дети и внуки во многом похожи на них самих. И этот цикл схожих интересов будет повторяться и через 20, и через 40 лет!" - отметила Тамамшева.

В составе жюри российские фотографы Саша Сахарная, Софья Светлая, Ник Паустовский, Виталий Акимов, Саша Мадемуазель и Owlisblack. Выставку дополняет образовательная программа - мастер-классы членов жюри конкурса и лекции от экспертов в области фотографии.

Об особняке

Типография Левенсона была основана в 1881 году и первоначально размещалась в Рахмановском переулке. В 1890 году она была реорганизована в "Товарищество скоропечатни А. А. Левенсон". В 1896 году товарищество выполняло заказ к коронации Николая II и было удостоено звания Поставщика Двора Его Императорского Величества.

В 1900 году в Трехпрудном переулке по проекту архитектора Федора Шехтеля были построены существующие сейчас здания скоропечатни Левенсона, которые стали одним из первых градостроительных комплексов Москвы в стиле модерн. Скоропечатня была одной из самых известных типографий России - например, в ней были напечатаны первые поэтические сборники Марины Цветаевой "Вечерний альбом" и "Волшебный фонарь", а также первая книга Антона Чехова - сборник рассказов "Сказки Мельпомены".

Комплекс скоропечатни состоит из трех объектов - административного, производственно-типографского корпусов и сторожки. Наибольшую архитектурную ценность представляет административный корпус с двускатной кровлей, решеткой с надписью и угловыми башенками, стилизованными под готику. В 2016 году завершилась четырехлетняя реставрация комплекса зданий типографии. До реставрации памятник находился в аварийном состоянии - фасады и внутренние интерьеры были разрушены, перестроены.