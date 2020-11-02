"Шоколадница" и "Теремок" в Москве введут систему QR-кодов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Ряд крупных ресторанных сетей Москвы решили присоединиться к системе регистрации посетителей, изначально созданной властями столицы для ночных развлекательных заведений. Об этом сообщил ТАСС в понедельник глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Ранее о решении присоединиться к системе объявил McDonald’s - в компании сообщили, что она заработает во всех 189 ресторанах на территории города. Распространение программы на всю сеть в столице начнется в четверг и займет неделю.

"Уже достаточно большое количество ресторанов в добровольном порядке ввели QR-коды. Это не только McDonald’s. Мы все в преддверии этой ситуации добровольно решили, что каждая сеть для себя принимает решение, и часть рестораторов фиксируется в этой системе. Ведущие рестораторы и сети приняли для себя такое решение: будут вводить "Шоколадница", "Чайхона номер 1", "Теремок", - сказал Бухаров.

В "Шоколаднице" подтвердили ТАСС, что готовятся добровольно присоединиться к проекту. "Точных сроков "раскатки" на всю сеть нет. Пока изучаем вопрос, так как у нас большие масштабы, поэтому нужно время, чтобы подготовить почву", - уточнили в сети.

Глава "Теремка" Михаил Гончаров также сообщил, что сеть подключается к системе, но регистрация посетителей будет исключительно добровольной. В Ginza Project ("Мари Vanna", "Эларджи", Paul, Jamie's Italian и другие) возможность зарегистрировать посещение начнет появляться в столичных ресторанах начиная с этой недели. "Для нас это способ позаботиться о своих гостях и иметь возможность продолжать работать", - отметили в компании.

В KFC ТАСС сообщили, что готовы внедрить систему, "как только поступят соответствующие предписания уполномоченных органов".