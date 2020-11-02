ВЦИОМ: ситуацией с парковками в Москве довольны две трети "резидентов"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Порядка 68% жителей Москвы, имеющих резидентное разрешение на стоянку, полностью или частично удовлетворены ситуацией с парковками в своем районе проживания. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованного на сайте центра в понедельник.

"Результаты опроса резидентов показали, что две трети респондентов частично или полностью удовлетворены ситуацией с парковкой в своем районе (20% полностью удовлетворены и 48% - частично). Около трети опрошенных (31%) высказали противоположное мнение (14% частично и 17% полностью не удовлетворены)", - говорится в материалах опроса.

Порядка 56% резидентов считают, что введение платных паковок учитывает интересы жителей района и дает им преимущество, обратного мнения придерживаются 39% участников опроса. Говоря о проблемах, возникающих при оформлении или продлении резидентного разрешения на парковку, 29% респондентов отметили, что сталкивались с подобными сложностями в течение года. При этом большинство (68%) владельцев резидентных разрешений на парковку за последний год не сталкивались с трудностями при оформлении или продлении резидентного разрешения на парковку.

Три четверти (76%) участников опроса считают, что введение резидентного разрешения на парковку в той или иной степени решает проблему с поиском парковочных мест для жителей района.

Большинство опрошенных (84%) москвичей-"резидентов" считают, что увеличение количества парковочных мест повысит эффективность введения платных парковок. Еще 75% считают эффективной мерой увеличение количества перехватывающих парковок для жителей области. Порядка 74% резидентов уверены, что необходимо ввести штрафы для тех, кто закрывает номера машин.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен с 20 по 30 сентября 2020 года по заказу Государственного казенного учреждения Москвы "Администратор московского парковочного пространства" (ГКУ "АМПП"). В опросе приняли участие 1000 жителей Москвы, имеющих резидентное разрешение на парковку. Выборка состоит из резидентов 68 районов из 74, в которых действует резидентное разрешение (представлены все административные округа Москвы). Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3%.