Первое отделение психосоматических расстройств открылось в Москве

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Первое отделение психосоматических и соматоформных расстройств открылось в столице на базе дневного стационара в филиале №4 психиатрической клинической больницы №13. Об этом сообщается в понедельник на сайте департамента здравоохранения Москвы.

"В Москве открылось первое отделение психосоматических и соматоформных расстройств на базе дневного стационара в филиале №4 психиатрической клинической больницы №13. На прием к специалисту можно попасть без направления, предварительно записавшись на консультацию по телефону или по направлению врача из поликлиники", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специализированную помощь могут получить москвичи старше 18 лет с тревожно-депрессивным и ипохондрическим расстройствами, а также с соматизированным соматоформным расстройством, с дисфункцией нервной системы: кардионевроза, вегетососудистой дистонии, синдромом раздраженного кишечника, синдромом гиперактивного мочевого пузыря и другие.

В отделении психосоматических и соматоформных расстройств будут заниматься лечением причины, а не следствия заболевания. В нем одновременно смогут проходить медико-психологическую реабилитацию 50 человек в условиях дневного стационара. "Лечебный подход состоит в умеренном применении психофармакотерапии, наряду с активным использованием нелекарственных методов, таких как психологические, психотерапевтические, социально-психологические, физиотерапевтические", - добавляется в материале.