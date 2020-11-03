{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Синоптики спрогнозировали похолодание в Москве на следующей неделе

С 7 по 10 ноября ожидается переход среднесуточной температуры через 0 градусов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Заметное похолодание может прийти в столицу на следующей неделе согласно предварительным расчетам метеорологов. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По предварительным расчетам, на следующей неделе возможно понижение температуры. Причем заметное", - сказал он.

По словам Вильфанда, данный прогноз метеорологи еще будут уточнять в течение нынешней недели, однако он соответствует обычному для Москвы климату. "Согласно многолетним данным, переход среднесуточной температуры через 0 градусов происходит в последних числах первой декады ноября, с седьмого по десятое число", - пояснил он.

По данным Гидрометцентра, в Москве во вторник и среду днем прогнозируется 8-10 градусов тепла, в четверг - 7-9 градусов тепла, в пятницу - 5-10 градусов тепла, в субботу - 7-12 градусов тепла, в воскресенье - 6-11 градусов тепла.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
В финал олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior вышли более 1,6 тыс. школьников
Заключительные этапы олимпиады пройдут дистанционно с 22 ноября по 20 декабря
Читать полностью