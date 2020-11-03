МАМТ представит премьеру балетного вечера из сочинений хореографов ХХ-ХХI веков

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Московский академический Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ) покажет во вторник премьеру балетного вечера, который состоит из трех частей и включает произведения хореографов ХХ-ХХI веков - от народного артиста СССР Владимира Бурмейстера до еще не известного широкой публике Максима Севагина. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Ирина Горбунова.

"Сегодня Московский Музыкальный театр впервые представит масштабную балетную программу, состоящую из трех частей: Вариации / Маленькая смерть / Дуэты. Вся программа вечера - это яркие главы из книги хореографии от второй половины ХХ века до наших дней", - сказала Горбунова.

Она отметила, что зрителей ждет действо, рассчитанное на два с половиной часа. "Наш балетный вечер - это диалоги о сложности и многообразии человеческих отношений, их взлетах и падениях. Он построен в развитии: от белых "Вариаций" Бурмейстера к цветному разнообразию "Дуэтов", - определила содержание программы собеседница агентства.

Программа из трех частей

Относительно первой части вечера она напомнила, что Владимир Бурмейстер создал "Вариации" в 1962 году по заказу Парижской национальной оперы, где балет и увидел свет рампы. "По совету Жоржа Орика музыкальной основой спектакля хореограф выбрал "Хроматические вариации" Жоржа Бизе. В премьерных показах участвовали Жозетт Амиель и Флеминг Флиндт, позднее в спектакль вошли Клод Бесси и Аттилио Лабис. На сцену Московского Музыкального театра спектакль был перенесен в 1964 году, тогда премьерные спектакли танцевали Виолетта Бовт и Юрий Григорьев. Спектакль возобновляет народная артистка СССР Маргарита Дроздова", - рассказала пресс-атташе.

Она также привела мнение художественного руководителя балетной труппы МАМТ Лорана Илера, который считает, что "это очень красивая хореография". "Она вне времени. Я хотел отдать должное Владимиру Бурмейстеру. Его произведения - наследие нашего театра, а знать корни, историю балетной труппы очень важно", - процитировала худрука пресс-атташе.

"Второй балет программы - это шедевр чешского гения Иржи Килиана "Маленькая смерть", созданный в 1991 году для Зальцбургского фестиваля. Российская премьера спектакля состоялась в 2010 году в МАМТ, где он с неизменным успехом идет до сих пор", - продолжила Горбунова.

Что касается третьей части вечера, то балетная труппа покажет фрагменты из сочинений хореографов ХХ-ХХI веков. "В программу вошли только дуэты - от романтических до почти бытовых, сочиненные Роланом Пети ("Таис"), Эдвардом Клюгом ("Радио и Джульетта"), Мауро Бигонцетти ("Кантата"), Владимиром Варнавой ("Сохраняйте спокойствие"), Робертом Бондарой ("Возьми меня с собой"), Максимом Севагиным ("Ромео и Джульетта")", - перечислила пресс-атташе.

Как считает худрук балета Лоран Илер: "Это возможность удовлетворить любопытство публики, продемонстрировать в этой кажущейся эклектичной подборке разные грани творческих возможностей наших солистов". В программе заняты артисты балета, оркестр театра, дирижеры Феликс Коробов и Роман Калошин.

"А под занавес программы обещан сюрприз от самого худрука балета Лорана Илера, который, естественно, выступит в танцевальном жанре", - приоткрыла тайну пресс-атташе, добавив, что премьерный показ нового балетного вечера пройдет также в среду, 4 ноября, на Основной сцене МАМТ.