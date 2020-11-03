Проезд на двух линиях московского метро по суммированной акции будет стоить 2 рубля

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Жители Москвы смогут заплатить всего 2 рубля за проезд в утренние часы пик на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро до конца года. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры.

"До конца года все пользователи Mir Pay могут ездить в мосметро и на МЦК со скидкой 20 рублей. Таким образом, стоимость поездки составит 24 рубля. А для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий, где сейчас идет эксперимент "Время Ранних", есть особенно приятная новость. В утренние непиковые часы мы просуммируем скидки - ездить на метро можно будет всего за 2 рубля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нужно активировать экран смартфона с установленным на него приложением Mir Pay и на несколько секунд поднести телефон к одному из турникетов, отмеченных стикером о приеме банковских карт. После оплаты будет списана полная стоимость, но уже спустя несколько минут сумма скидки вернется на счет карты.

До конца года также продолжает действовать скидка по бесконтактным картам "Мир" - расплачиваясь в метро и на МЦК этим способом, можно сэкономить 10 рублей на каждой поездке. Для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий скидки также суммируются.

Об эксперименте

Скидки в размере до 50% (22 рублей) на проезд вне часа пик экспериментально ввели на двух линиях Московского метрополитена в понедельник. Сниженный тариф будет действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с момента открытия до 07:15 мск и с 08:45 мск до 09:15 мск.

Скидка предоставляется только в рабочие дни. Эксперимент продлится до 2 июля 2021 года.

Как отмечал мэр столицы Сергей Собянин, эксперимент по предоставлению пассажирам скидки на проезд до 50% в столичной подземке - первый в России. По его словам, цель данного проекта снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в метро. В Московском метрополитене уточнили, что благодаря эксперименту график движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии приблизится к идеальному.

Таганско-Краснопресненская линия выбрана для проведения пилотного проекта, так как она является наиболее востребованной, что особенно заметно в утренние часы. Некрасовская линия участвует в проекте в связи с тем, что на южном участке она дублирует Таганско-Краснопресненскую линию.