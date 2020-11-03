В Московском зоопарке до июня 2022 года реконструируют павильон "Ластоногие"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Реконструкция павильона "Ластоногие" в Московском зоопарке продлится до июня 2022 года, сообщила во вторник пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Павильон "Ластоногие" в Московском зоопарке реконструируют до июня 2022 года. В здании обустроят два больших и три малых бассейна с боксами для животных, экспозиционную галерею, зону для посетителей, а также отделения для водолазов, кухню для приготовления корма животным, кабинет ветеринара, помещения зоологической службы и другие. Для животных создадут условия, максимально приближенные к естественным. Объект возводится на Большой Грузинской улице, владение 1, строение 109 (ЦАО, Пресненский) за счет городского бюджета", - говорится в сообщении.

На всех стадиях строительства к проверкам привлекут специалистов Центра экспертиз, которые выполнят необходимые лабораторно-инструментальные исследования.

Трехэтажный современный комплекс павильона "Ластоногие" площадью почти 6 тыс. кв. м в Московском зоопарке необходим для содержания, экспонирования и научных исследований уникальных морских животных, занесенных в Красную книгу.