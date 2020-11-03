Почти 35% от общего числа самозанятых в России приходится на Москву

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Число самозанятых в Москве выросло до 202 тыс. с начала 2020 года, всего их более 396 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Всего на 1 октября 2020 года в столице зарегистрировано более 396 тыс. плательщиков налога на профессиональный доход - это вдвое больше, чем за весь 2019 год, и почти 35% от общего числа самозанятых в России", - приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он также отметил, что в сентябре в Москве было зарегистрировано 26 тыс. новых плательщиков налога на профессиональный доход при среднемесячном приросте около 22 тыс. Самозанятые получают право вести легальную профессиональную деятельность и при этом оплачивать налоги в размере от 4% до 6% в зависимости от того, кому они оказывают свои услуги. За девять месяцев 2020 года в бюджет Москвы поступило 800 млн рублей налога на профессиональный доход - это на 62% больше, чем за весь 2019 год.

По словам заммэра, в этом году в рамках поддержки в период пандемии самозанятым была оказана господдержка: предоставлен налоговый капитал для уплаты налогов в 2020 году и возвращены уплаченные налоги за 2019 год, что также способствовало росту привлекательности налогового режима.

На конец октября больше всего плательщиков налога на профессиональный доход работали в строительстве, доставке, грузовых и пассажирских перевозках, сдавали квартиры в аренду. Также популярны у московских самозанятых такие виды деятельности, как репетиторство, ремонт, маркетинг и реклама, консультирование.

"Растут и сами доходы, которые получают самозанятые. Так, в сентябре самозанятые выдали почти втрое больше чеков на свои услуги, чем в марте 2020 года, а средний размер чека увеличился за этот период на 15% - до 1 715 рублей", - цитирует пресс-служба руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова. Налог на профессиональный доход является приоритетным направлением нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". В Москве он был введен в 2019 году, а с 1 ноября действует на территории всей России.