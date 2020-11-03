В Москве за сутки госпитализировали 1 355 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Всего 5 150 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Москве за последние сутки, из них госпитализированы 1 355 пациентов. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В столице подтверждено 5 150 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 355 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 367 человек", - сказали в штабе.

Уточняется, что 13,6% среди заболевших - дети, 42,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 28,6% - от 46 до 65 лет, еще 11,6% - от 66 до 79 лет. Также 3,8% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напомнил о необходимости соблюдения режима самоизоляции горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями. А также о важности ношения масок и перчаток в общественных местах и соблюдения социальной дистанции.