В Московском зоопарке родился детеныш альпаки

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Детеныш альпаки родился в Московском зоопарке 7 октября, его назвали Витамин. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе зоопарка. Сейчас малыш проводит время в теплом домике, но в хорошую погоду его вместе с мамой можно увидеть в наружном вольере зоопарка.

"При рождении детеныш весил около 5 килограммов - это хороший вес для новорожденного. Сейчас малыш подрос и окреп, он очень активный и любопытный: бегает и прыгает по вольеру под присмотром мамы. Если к ним заходят киперы, то он сразу бежит к людям, может даже проверить, что у них в карманах. Он видит, что мама с доверием относится к киперам, и поэтому тоже никого не боится", - отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, чьи слова приводятся в сообщении.

Уточняется, что еще около полугода Витамин будет питаться материнским молоком, но он уже пробует корм для взрослых - траву и сухие веники. В зоопарке взрослые альпаки также питаются гранулированными кормами, сеном, фруктами и овощами. Летом они едят поросль и свежие ветки, обдирают с них кору.

Альпака - одомашненная форма викуньи, южноамериканского родственника верблюдов. Индейцы Перу стали разводить альпак около 6 тыс. лет назад. До сих пор в Андах есть специальные фермы, где этих животных разводят ради теплой и легкой шерсти.