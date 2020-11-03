Глава Московской филармонии сообщил о волне возврата абонементов на фоне эпидситуации

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Зрители сдают абонементы Московской филармонии на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации из опасения новых ограничительных мер. Об этом сообщил во вторник генеральный директор Московской филармонии Алексей Шалашов на форуме "Сообщество" в Общественной палате РФ.

"Мы чувствуем, что ситуация психологически меняется в худшую сторону. Особенно вторая волна пандемии и новые ограничения для людей 65+ создали такие настроения, когда пошел новый вал возвратов. Причем возвратов целых абонементов, который был совершенно не объясним и не оправдан, но психологически это можно понять, потому что люди тревожатся - может, и до конца года все будет так", - сказал Шалашов в ходе дебатов "Культура и пандемия: сохранить зрителя в условиях ограничительных мер".

Глава Московской филармонии отметил, что филармонические залы сегодня заполнены в разрешенном объеме - до 50%, однако это "плоды того интереса, любви, привязанности" публики, покупавшей абонементы еще до пандемии, в феврале.

Шалашов заявил, что поддержка учреждениям культуры будет необходима и в будущем году. "Без дополнительной поддержки в 2021 году, такой же, как в этом году, культура не выживет, потому что ситуация коренным образом не исправится", - отметил он.

Учреждения культуры в России были закрыты для посещения с середины марта в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Столичная мэрия разрешила с 1 августа возобновить работу площадкам вместимостью до 3 тыс. человек при наполняемости не более 50%.