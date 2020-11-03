В Москве с 1 июля на 89 табачных объектах выявили продажу сигарет без маркировки

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Роспотребнадзора в Москве за четыре месяца на 89 объектах из проверенных 580 выявили нарушения по реализации табачной продукции без маркировки. Об этом во вторник сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.

В России с 1 июля 2020 года разрешена торговля только маркированными сигаретами.

"Управлением Роспотребнадзора по Москве с 1 июля 2020 года проведен мониторинг 580 объектов, реализующих табачную продукцию. Нарушения в части реализации продукции без маркировки средствами идентификации установлены в 15,4% случаев - на 89 объектах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего было проверено почти 56 тыс. пачек табачной продукции, из них более 19,5 тыс. пачек продавались без маркировки, в том числе 15 тыс. - импортного производства. "Продукция изъята из оборота и арестована. Общая сумма арестованной продукции составила 1 млн 977 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в России с 1 июля запрещена продажа немаркированной обуви. За этот период сотрудники столичного Роспотребнадзора провели мониторинг в 693 объектах розничной торговли, в том числе в крупных торговых сетях. Количество проверенного товара составило 72 780 пар обуви.

"Из 693 проверенных объектов нарушения установлены на 100 объектах, в которых с нарушением маркировки средствами идентификации реализовывалось 15 452 пары обуви. Данная обувь изъята из оборота и арестована. Продолжают допускать нарушения при реализации обуви без маркировки средствами идентификации объекты торговой сети "Смешные цены", где за прошедшую неделю арестовано 2 154 пары обуви", - отмечается в публикации.

О маркировке

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык. В нем указаны детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.