Фонтаны в Москве законсервировали на зимний период

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по консервации фонтанов в Москве на зимний период. Об этом сообщил ТАСС в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В этом году по решению мэра из-за теплой погоды сезон работы фонтанов был продлен до 10 октября. После этого специалисты отключили фонтаны и начали подготовку к зиме <...> Работы по консервации московских фонтанов на зимний период завершены", - сказал он.

Заммэра добавил, что перед открытием фонтанов проводится специальная подготовка, их промывают специальным раствором, проверяют работу всех систем. Процесс подготовки больших фонтанов к пуску занимает до 25 дней. В настоящее время в столице насчитывается около 600 фонтанов, бассейнов и водных устройств.

"Консервация включает целый комплекс работ: вначале из системы сливают воду, затем с помощью специальных средств тщательно промывают чаши и скульптуры фонтанов. После этого трубопроводы продувают, чтобы удалить оставшуюся воду, прочищают фильтры, демонтируют фонари подводной подсветки и струеобразующие элементы", - сказал Бирюков.

Он отметил, что фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают на зимний период специальными конструкциями. На фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" ставят защитные металлические щиты, а светодинамический фонтан в парке Царицыно - единственный в Москве, который закрывают специальным надувным куполом. Плавающие фонтаны на Обводном канале и в Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, а сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами.

Заммэра подчеркнул, что после консервации объектов начинается подготовка оборудования к новому сезону. "Всю зиму идут профилактические работы в подземных коллекторах и насосных станциях фонтанов. Специалисты ремонтируют вышедшие из строя элементы инженерного оборудования, обновляют при необходимости облицовку чаш и парапетов", - заключил Бирюков.