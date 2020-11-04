Специальный квест запустили на портале "Узнай Москву" в честь Дня народного единства

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Специальный онлайн-квест на портале "Узнай Москву" запустили в честь Дня народного единства, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

"День народного единства - один из самых молодых государственных праздников в России, однако он имеет глубокие корни. Новый квест знакомит с историей возникновения праздника и его символами. Отвечать на вопросы онлайн-викторины будет интересно как любителям отечественной истории, так и профессиональным историкам", - приводятся в сообщении слова куратора ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса Департамента информационных технологий Сергея Шакрыла.

Чтобы ответить на первый вопрос, пользователям предстоит вспомнить год, в котором День народного единства был объявлен общероссийским праздником и стал официальным выходным. Несколько вопросов квеста посвящены событиям, которые происходили в Москве в ноябре 1612 года.

"Узнай Москву" - совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный гид по городским достопримечательностям содержит описания более 2 тыс. зданий и сооружений, 655 памятников, 324 музеев, 366 улиц, парков и бульваров, сведения о 267 исторических личностях, 137 маршрутах и 72 онлайн-квеста. Например, пользователи могут пройти онлайн-квест "Мой адрес - Россия" и проверить свои знания о главных достопримечательностях страны.