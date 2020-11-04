На участке Люблинско-Дмитровской линии метро в Москве начались строительные работы

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Строительные работы правого перегонного тоннеля в сторону района Северный начались на участке Люблинско-Дмитровской линии метро в Москве, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра Москвы.

"Щит пройдет под Савеловским направлением МЖД между платформами Марк и Лианозово, вдоль зоны жилой застройки на Псковской улице, пересечет МКАД, далее вдоль улицы Летчика Сирина, а потом выйдет в котлован станции метро "Физтех" в районе бульвара Академика Ландау", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Андрея Бочкарева.

Он добавил, что новый отрезок салатовой ветки строят в несколько этапов. Сначала линию продлят от существующей станции "Селигерская" вдоль Дмитровского шоссе до пересечения с Савеловским направлением Московской железной дороги. На этом участке будет две станции - "Улица 800-летия Москвы" и "Лианозово". Он пройдет через Бескудниковский и Дмитровский районы, Восточное Дегунино и Лианозово. На следующем этапе ветку продлят до района Северный.

Продление салатовой ветки улучшит транспортную ситуацию для жителей соседних районов. По предварительным расчетам, они смогут экономить до 20 минут времени на поездки по городу.