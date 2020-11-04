Более 30 посетителей без масок и перчаток оштрафовали в московских ТРЦ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Более 30 посетителей торгово-развлекательных центров "Галерея Аэропорт", "Хорошо" и "XL", расположенных на севере столицы, оштрафовали за отсутствие масок и перчаток. Каждый штраф за нарушение масочно-перчаточного режима составил 4 тыс. рублей, сообщил журналистам в среду главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Камнев.

"Сегодня ОАТИ совместно с полицией проведено обследование торговых центров в Северном административном округе. В результате обследования составлено 34 протокола по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы об административно-правовых нарушениях", - сказал Камнев.

Он уточнил, что данная статья предусматривает штрафные санкции в размере 4 тыс. руб. Проверки прошли в ТРЦ "Хорошо", ТК "Галерея Аэропорт" и торгово-развлекательном центре сети "XL" на Дмитровском шоссе. В результате предыдущего рейда в данных торговых центрах 22 октября было составлено 58 протоколов о нарушении перчаточно-масочного режима.

Ношение масок и перчаток стало обязательным для посетителей и сотрудников предприятий торговли в Москве с 12 мая. Магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без масок и перчаток. Если те отказываются надевать их или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать полицию.

Штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, чья деятельность разрешена, составляет 4 тыс. рублей. При этом взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя - юридического лица - составляет от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

В новость внесены изменения (16:12 мск) - добавлены подробности в третьем абзаце.