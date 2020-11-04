Долю несовременных поездов в московском метро планируют сократить до 20% к 2023 году

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Московский метрополитен закупит еще свыше 170 поездов нового поколения "Москва-2020", доля современных поездов превысит 80%. Об этом сообщил в среду на своей странице в "ВКонтакте" мэр Сергей Собянин.

"В начале октября на Кольцевую линию московского метро вышли первые поезда "Москва-2020". Это составы нового поколения - комфортные, с более тихим ходом, широкими дверными проемами, зарядками для гаджетов возле сидений и удобной навигацией. В ближайшие годы Московское метро выпустит на линии более 170 таких составов. Планируем, что в 2023 году доля современных поездов превысит 80% - у Москвы будет самый молодой парк вагонов в сравнении с метрополитенами Европы и Америки", - написал мэр.

Как сообщали в пресс-службе мэра и правительства Москвы, благодаря новым вагонам к 2023 году средний возраст подвижного состава метро снизится с 15 до 10 лет. Поезда "Москва-2020" будут перевозить пассажиров Кольцевой, Большой кольцевой и Калужско-Рижской линий метро.

В новых поездах сквозной проход между вагонами станет шире: вместо чуть более 1 м в самом узком месте - до 1,6 м по всей высоте. Кроме того, с 1,4 м до 1,6 м будут расширены дверные проемы. В вагонах предусмотрена новейшая система информирования пассажиров, включающая увеличенные ЖК-дисплеи со схемой линии над дверьми, новые информационные дисплеи в консолях под потолком, система ЖК-мониторов на стенах, увеличенные тач-экраны для построения маршрутов. Также пассажиры смогут наблюдать боковые маршрутные табло снаружи поезда. Кроме того, в поездах будет в пять раз больше разъемов USB для зарядки гаджетов - 368 штук вместо 72 на восьмивагонный состав. Уровень шума станет на 15% ниже по сравнению с более ранними моделями поездов.

"Москва-2020" внешне отличается от своего предшественника - поезда "Москва". Дизайн маски нового состава выбрали сами жители столицы в ходе голосований, состоявшихся в выставочном павильоне МЦД на Киевском вокзале и социальных сетях. Помимо этого, впервые в истории столичной подземки название конечной станции следования состава будет отображаться снаружи на бортах вагонов.

Для информирования пассажиров впервые в метро столицы будут использованы консольные LCD-дисплеи под потолком диагональю 20 дюймов. Текст на экране будет хорошо виден из любой точки салона за счет высокой четкости изображения и широкого угла обзора. Новым техническим решением по улучшению навигации станет светодиодная подсветка салона под сиденьями и над окнами, окрашенная в цвет линии, по которой следует поезд.